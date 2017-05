Emma Marrone le emozionanti parole per il suo compleanno

Oggi Emma Marrone la famosa cantante ora coach nel programma amici di Maria de Filippi compie 33 anni.

La cantante ha postato stamattina questa foto corredata da alcune parole rivolte ai suoi fans: “La cretina in mezzo ai numeri sono io … mi sono svegliata sommersa da così tanto affetto che non faccio altro che piangere dall’emozione …grazie di vero cuore a tutti .. io vi prometto che continuerò a vivere forte .. ad amare forte .. a cantare forte .. come se non ci fosse un domani”

Ironica come sempre Emma ha voluto condividere con i suoi fans questa speciale giornata ringraziando tutti per l’amore e l’affetto che le dedicano.

Nei giorni scorsi Emma aveva dichiarato che si sentiva spesso presa di mira da giornali o critici sulla sua attività sottolineando il fatto che si sentiva attaccata e criticata molto di più rispetto a tanti altri suoi colleghi.

Nonostante questo la forte e combattiva Emma non si è persa d’animo e continua per la sua strada più agguerrita che mai anche perché ha un seguito di ammiratori davvero notevole.

E dunque auguri da tutti noi Emma!!