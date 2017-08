Emma Marrone “morbida”: subito si sospetta la maternità

Onestamente noi non sappiamo se Emma Marrone sia veramente in dolce attesa, e nel caso non potremmo che farle i nostri più sinceri auguri, ma è molto più probabile che si sia lasciata andare, come tutti del resto, a qualche pranzo libero in vacanza, ed è per questo che a noi tante illazioni non vanno proprio giù: una donna non può scegliere di mettere di qualche kg senza essere additata, senza supposizioni senza fondamento.

La cantante, dopo un anno di lavoro e dopo un’esperienza terribile ad Ibiza, dove è stata narcotizzata e derubata, ha trascorso un breve periodo nella sua terra d’origine, il Salento.

È stato durante una giornata in barca che sono venute fuori foto che fanno pensare a Emma Marrone mamma: leggermente più rotonda del solito, la cantante si lascia beatamente accarezzare ‘il pancino’ da Giuliano Sangiorgi, sorridendo con dolcezza.

Secondo quando sostiene Chi, i due artisti sono molto bravi ai fornelli, quindi è probabile che parlassero di buone pietanze in quell’occasione, ma gli appassionati di cronaca rosa ricordano con chiarezza che la coach di Amici ha sempre detto che le piacerebbe diventare mamma e, nonostante le tante delusioni amorose, potrebbe finalmente essere arrivato il momento giusto.

Le foto di Chi hanno comunque subito scatenato il popolo della rete, che ha subito sparato a zero sulla cantante che, non essendo incinta, a detta di molti pare aver ceduto a diverse tentazioni alimentari durante l’estate: chili di troppo oppure no, Emma appare bella e solare come sempre ai suoi fans dovrebbe interessare più la sua voce che la sua linea.

E, professionalmente parlando, pare che molto presto arriverà sul mercato un suo nuovo album. Già prima dell’inizio delle vacanze ad Ibiza, la cantante salentina aveva pubblicato sui social network diverse foto in uno studio di registrazione.

E ora per lei è arrivato il momento dell’assoluta concentrazione: per questo ha raggiunto un luogo tranquillo e immerso nel verde, nel quale potrà dedicarsi completamente al suo unico amore, la musica.