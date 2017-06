Enzo Iacchetti, è di nuovo amore con Maddalena Corvaglia?

Hanno vissuto assieme una bella storia d’amore, intensa, travolgente, che ha fatto sognare il pubblico che li guardava immortalati sulle copertine dei settimanali, ma poi le loro vite si sono irrimediabilmente separate, ognuno preso dai propri impegni, dal proprio lavoro, dalla vita che scorre e cancella il passato.

Ma evidentemente il tempo non è riuscito a cancellare quanto c’è stato tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia: il conduttore e l’ex velina, secondo gossip che si fanno più insistenti di ora in ora, sarebbero infatti tornati a frequentarsi.

Nello specifico, il comico e conduttore e la sua ex compagna sono stati immortalati assieme in un villaggio turistico del Salento, convincendo tutti di un loro possibile ritorno di fiamma.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Maddalena e Enzo Iacchetti sono stati assieme per ben cinque anni.

Dopo la fine della loro relazione, nel 2006, l’ex velina bionda, che faceva coppia con la mora Elisabetta Canalis, si è presto consolata con il musicista americano Stef Burns, da cui ha avuto una figlia, Jayme Lee.

Anche la relazione con il musicista però è stata piuttosto difficile e turbolenta, tanto da indurre Maddalena a interrompere definitivamente il legame con Burnes, tornando quindi single ed aperta a nuovi amori presenti, futuri, e perché no, ripescati anche dal passato.

“Enzo e Maddalena sono stati sorpresi in un villaggio turistico nel cuore del Salento, ma ben lontano da mete troppo mondane. Si sono trovati, salutati, abbracciati, baciati. Come vecchi amici? Chi era con loro, in realtà, giura ci sia qualcosa di più: parole sussurrate all’orecchio, una rinfrescata intimità e una certa evidente tenerezza di lui nei confronti della bimba di lei”, fa sapere il settimanale Gente che ha anche pubblicato diversi scatti a corredo dello scoop.

Tra i due sarà di nuovo riscoppiato l’amore o sono solo due amici che si sono casualmente re-incontrati in vacanza?

Quel che è certo è che nel passato i due, ufficialmente, interruppero la loro relazione per la troppa differenza d’età, avendo oggi 64 anni lui e 37 lei. Con la maggiore maturità e consapevolezza che entrambi avranno acquistato in questi anni vissuti separati saranno riusciti a superare le loro divergenze?

Come al solito saranno i prossimi gossip a confermarcelo o smentircelo.