Fabrizio Frizzi le condizioni migliorano ma subentra Carlo Conti

Le condizioni di Fabrizio Frizzi sembrano migliorare di giorno in giorno, la conferma arriva dall’amico e collega Carlo Conti che questa sera durante la sua trasmissione ha voluto rassicurare tutti i fan.

Fabrizio Frizzi si sta riprendendo e ha contattato telefonicamente proprio il collega Carlo Conti, nonostante questo però c’è da dire che le nuove puntate de “L’Eredità”, a partire già dal prossimo lunedì, saranno registrate proprio da Carlo Conti che subentrerà, almeno per il momento, a Frizzi.

Dunque un grosso in bocca al lupo a Fabrizio Frizzi da parte dei fan e di tutti i telespettatori, ovviamente anche dei colleghi, le condizioni migliorano ma almeno per il momento il conduttore dovrà stare a riposo per un certo periodo.

Carlo Conti torna dunque alla guida dell’Eredità, cominciando a registrare le prime puntate già dal prossimo lunedì, c’è da dire che attualmente si chiude un cerchio visto che proprio Conti aveva lasciato il timone, tre anni fa, a Frizzi lo stesso Fabrizio, da voci di corridoio, dovrebbe tornare a condurre dal prossimo gennaio 2018.

Conti ha voluto aprire la puntata di “Tale e Quale Show” proprio rassicurando i fan e rivelando di aver sentito telefonicamente, poche ore prima, il collega Frizzi che gli aveva confermato la sua ripresa fisica mettendo a tacere anche le indiscrezioni che trapelavano in rete e che avevano lasciato col fiato sospeso i telespettatori.