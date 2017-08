Fedez programma le nozze e un erede

Fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio la coppia dell’anno: giovani, ricchi, innamorati, hanno il mondo ai loro piedi, milioni di seguaci sui social e altrettanti fans disposti a seguire il loro esempio ed ad idolatrarli.

In questi giorni per i due è ancora tempo di riposo e relax e, nonostante la Polinesia annullata, i due ragazzi si stanno divertendo molto nel loro road trip californiano. Fedez, infatti, ha un po’ di tempo libero visto che i prossimi impegni di lavoro con il tour arriveranno soltanto verso i primi di settembre. I due, quindi, hanno ancora qualche giorno per concedersi le ferie insieme e, questa volta, hanno chiamato a raccolta anche i loro amici.

Ma a quanto pare i due in questi giorni assieme stanno anche programmando il loro prossimo futuro, in primis quello che li vedrà diventare marito e moglie, dopo la proposta da sogno arrivata qualche mese fa all’Arena di Verona.

Secondo l’agenzia di stampa KikaPress, il cantate avrebbe dichiarato di voler prendere una pausa da X Factor Italia per organizzare il matrimonio con la compagna Chiara Ferragni.

«Io avrei voluto sposarmi quest’anno ma è un casino. Quindi ho già detto che ci sposiamo il prossimo anno», ha spiegato.

E subito dopo è previsto l’arrivo di un figlio: «Per una femmina abbiamo già il nome pronto, ma non ve lo diciamo. Se fosse un maschio vorremmo un nome italiano. E io vorrei un maschio».

Del resto, nel corso di una recente diretta Instagram, Fedez aveva già anticipato una pausa “da tutto il ciclone espositivo”: “A settembre avremo una grande novità io e Ax per voi, ci stiamo ca*ando un po’ sotto perché è una cosa enorme, gigante. Non la voglio dire, non siamo ancora sicuri. È un modo per concludere questo progetto incredibile, un modo per salutarci perché probabilmente una volta concluso questo progetto sia io sia Ax spariremo per un anno, un anno e mezzo o due per lavorare ai nostri dischi solisti. Stiamo progettando qualcosa di veramente figo per salutarci. Non usciremo con dei brani per un anno, due. Io voglio prendermi una pausa da tutto il ciclone espositivo”.

Attenzione però: la pausa dalla musica e l’addio a X Factor di Fedez arriveranno dal 2018, quindi i fan del rapper possono tirare un sospiro di sollievo: per questa edizione del talent di Sky, il cantante di “Senza Pagare” sarà ancora giudice.