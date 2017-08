Flavio Briatore smentisce la crisi con Elisabetta ma non convince

Se Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, con un comunicato Ansa, hanno confermato al loro pubblico la pausa di riflessione che si sono presi nella loro storia, conseguente ad una crisi che ormai si protraeva da mesi, molto meno chiari sono stati Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

Come Anna e Gigi, anche Flavio ed Elisabetta stanno assieme da diversi anni ed hanno un figlio, ma da tempo ormai appaiono distanti e poco affiatati, si vedono pochissimo assieme e le continue smentite non sono certo servite a placare i rumors che, anche in questa estate caldissima, li vogliono in profonda crisi.

I rumors più recenti su una loro possibile crisi sono partiti proprio da alcune dichiarazioni dei diretti interessati: Flavio ha rivelato in un’intervista radiofonica che separarsi dalla moglie gli sarebbe costato una vera fortuna. Forse una semplice battuta dell’imprenditore, che però ha acceso i riflettori sulla sua vita privata.

Per di più lei è stata vista prendere un aereo da sola, mentre lui è arrivato a Olbia in compagnia di una bionda che si è scoperto poi essere la sua nuova assistente. Una presenza femminile quest’ultima che ha fatto subito scattare la paparazzata, che però non ha avuto l’esito sperato.

Il settimanale Chi ha paparazzato la vicenda ed inoltre ha spiegato che alle origini della presunta rottura tra i due, sposati dal 2008, ci sarebbero alcuni messaggini hot trovati da Elisabetta nel cellulare di Flavio, attribuiti a una bella PR di Montecarlo.

“Il caldo allucinante di questi giorni fa proliferare le bufale estive. Mi dispiace deludervi, amanti del gossip, ma tengo a farvi sapere che da noi (Billionairelife) si lavora anche d’estate e che i miei viaggi sono soprattutto di lavoro. La gita di piacere in Costa Smeralda, un racconto fantasioso e corredato di presunte foto incriminatorie da parte dei creativi di un rotocalco nazionale, non é altro che una trasferta di lavoro, che ho effettuato lo scorso weekend con alcuni dei miei collaboratori, in vista di una serata speciale al Billionaire Porto Cervo, per il marchio di alta gioielleria Jacob & Co.. Serata bellissima e riuscitissima, come testimoniano foto e video, che vi invito a guardare, e tutto ciò grazie al grande impegno di tutti e tra questi…. i miei collaboratori, naturalmente”: così Flavio ha cercato di mettere a tacere tutte le voci.

Chi però si aspettava anche un commento da parte della bella showgirl italiana, sarà rimasto molto deluso perché Elisabetta continu a non commentare e sul suo profilo Instagram ha pubblicato solo una foto che la ritrae insieme al cantante Gianni Morandi a “Battiti Live”.