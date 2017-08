Forte dei Marmi, Jackson e Johnson scambiati per migranti

Siamo nel terzo millennio, eppure il nostro paese si scopre sempre più razzista: complice anche una crisi economica da cui non riusciamo ad uscire e la necessità di trovare un capro espiatorio, che sono sempre più i migranti che con il loro arrivo ci rubano soldi e lavoro, stiamo diventando biechi e accecati dall’odio, che ci porta ad additare chiunque e qualsiasi cosa, incorrendo anche in gaffe epiche.

Samuel L. Jackson e Magic Johnson nei giorni scorsi ci hanno fatto l’onore di essere ospiti nel nostro paese, dedicandosi al relax e allo shopping a Forte dei Marmi.

L’attore di Pulp Fiction e uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi sono amici e stanno trascorrendo insieme le vacanze estive in giro per il Mediterraneo. Nei giorni scorsi erano stati a Portofino, poi la tappa al Forte e via verso Positano e Capri.

Ma è proprio la tappa a Forte dei Marmi che ha dato vita alla gaffe epica: una donna ha scattato una foto ai due, seduti su una panchina.

Poi a commento dello scatto, la didascalia “Eccoli, i soliti immigrati a bivaccare e a non fare niente”.

La donna vuole mettere alla prova gli utenti su Twitter e Facebook, per vedere l’arguzia e prendere in giro gli haters degli immigrati, e il suo intento è raggiunto appieno: sono migliaia coloro che commentano con bieche affermazioni contro i migranti.

Moltissimi utenti italiani si sono scagliati contro gli immigrati, il loro non far niente, il loro vestire bene, il loro succhiare soldi e tutte una serie di cattiverie ingiustificate.

E poteva mai mancare la solita Nina Moric?

Anche lei ha condiviso lo scatto: gaffe o ironia?

Noi propendiamo per la prima ipotesi, se non altro perché a commento dello scatto lei ha commentato: “Vedere anche in località turistiche come Forte Dei Marmi e Milano Marittima immigrati che bivaccano sulle panchine con i nostri 35 euro è veramente troppo”.

Inutile dire che anche stavolta i commenti sono piovuti, ma contro la modella croata: “Finte vip che non riconoscono i veri vip”, “Se non hai riconosciuto i due personaggi famosi nella foto vuol dire proprio che sei una che non ha niente a che fare e lontana un miglio dal mondo dello spettacolo”, “Nina, la politica non fa per te”.