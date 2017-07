By Angela Sorrentino

Francesco Gabbani, persino Anastasia non resiste alla sua hit

Reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo con la canzone Occidentali’s Karma e da un terzo posto conquistato sul palco dell’Eurovision Song Contest, Francesco Gabbani è considerato l’uomo dei record.

Il video del suo successo sanremese ha raggiunto oltre i 130.000.000 di visualizzazioni su youtube con 500mila likes e 35mila commenti: Gabbani è entrato, così, di diritto nella top 100 dei video musicali più visti al mondo.

Il singolo è stato certificato quattro volte platino con oltre 200mila copie vendute e il balletto della ‘scimmia nuda è diventato un fenomeno virale.

Per settimane è stato in vetta alla classifica dei brani più ascoltati nelle radio italiane ma è stato trasmesso anche sulle emittenti di tanti altri paesi.

Il brano di Gabbani è stato infatti tradotto in diverse lingue ed è stato trasmesso in Argentina, Australia, Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Macedonia, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e Ungheria, registrando oltre 20.000 passaggi rilevati in meno di un mese dal lancio.

La hit è riuscita a conquistare persino Anastacia. Il video della cantante americana è stato pubblicato sul profilo Facebook dell’artista livornese.

“Un anno fa, più o meno in questi giorni – scrive Gabbani – ho avuto l’onore di aprire un concerto di Anastacia e di duettare con lei su un suo brano. È bellissimo riscontrare che una grande Artista come lei abbia continuato a seguirmi nel mio percorso. Grazie Anastacia”.

Nuove collaborazioni in arrivo?

Un anno davvero d’oro per lui, che sta continuando anche grazie al successo del nuovo singolo Tra le granite e le granate, tra i più scaricati e programmati dalle radio nazionali, e una collaborazione con Anastacia non potrebbe che dare vita a un nuovo auspicabile successo.