Gadget sexy registrava le performance intime

Giorni fa, un articolo di Reddit ha scoperto che la app di Lovense, un prodotto sexy per il piacere intimo attraverso un controllo remoto per il quale è possibile ottenere piacere “a distanza”, permetteva, incosapevolmente, la registrazione audio di una sessione intima fino a sei minuti, il tutto è accaduto durante l’utilizzo dell’applicazione che viene utilizzata per controllare il gadget Lovense al quale è associata, e ha salvato la registrazione in un file locale finito nell’archivio multimediale del telefono. Un commento, legato al prodotto, fornito, pare, da un rappresentante Lovense, ha detto che queste registrazioni sono il risultato di un “bug minore del software“.

