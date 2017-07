Gemma Galgani girerà l’Italia col Chi Summer Tour 2017

Gemma Galgani, nella sua lunghissima permanenza sul trono over di Uomini e Donne, ci ha insegnato che non è mai troppo tardi per credere nel vero amore, per cercare l’uomo che ti fa sentire le farfalle nello stomaco ad un’età in cui moltissime donne si “accontentano” di essere mamme e nonne.

Ma Gemma ci ha anche insegnato che non è mai troppo tardi per inventarsi anche professionalmente: oltre alla miriade di serate in giro come ospite per locali, che riesce ad ottenere grazie alla visibilità ottenuta nel programma di Maria De Filippi, la dama torinese ha ottenuto una rubrica del cuore su un settimanale di gossip, dove darà consigli sull’amore e sull’amicizia.

Ma non è finita qui: Gemma molto presto tornerà in televisione, nel cast di “Chi Summer Tour 2017“, trasmesso fra qualche settimana su Canale 5.

La dama piemontese sarà protagonista assieme al giornalista e conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia, le “star” di YouTube “Matt&Bise”, Laura Cremaschi, personaggio del mini mondo di “Avanti un altro” e l’ex tronista Desirée Popper.

Lo show toccherà diverse località balneari. Sono previste quattro tappe, durante le quali si potrà vivere da vicino il mondo editoriale del giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Le quattro tappe di quest’anno rappresentano un’occasione unica per vivere da vicino l’esclusivo mondo del magazine del Gruppo Mondadori e incontrare il direttore e i tanti ospiti che parteciperanno all’evento.

Intanto anche la vita amorosa va alla grande: alla fine Gemma è riuscita a far capitolare Marco Firpo, che dopo le titubanze iniziali, ora si dice estremamente preso.

Durante un’intervista al settimanale “Di Più”, l’uomo ha infatti rivelato che Gemma può essere la donna giusta per lui, ma è sempre molto negativo date le sue esperienze amorose del passato finite poco bene.

Firpo ha poi affermato che il fatto che la dama del trono over di Uomini e Donne sia più grande di lui non gli crea nessun problema perché ha già avuto una precedente relazione con una donna più grande: la presenza della donna lo rende felice e sereno.