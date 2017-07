By Angela Sorrentino

Gemma Galgani, scenata di gelosia in pubblico al suo Marco

Come hanno più volte documentato attraverso i social network, Gemma Galgani e il suo nuovo compagno, Marco Firpo, incontrato durante l’ultima edizione di Uomini e Donne, stanno vivendo un amore da favola.

L’amicizia che li aveva uniti all’inizio si è ben presto trasformato in qualcosa di molto più profondo, e dopo essersi fidanzati “ufficialmente” su Facebook, cambiando il proprio stato sentimentale sul social, i due sono stati più volte beccati assieme e spensierati nelle relative città.

Gemma e Marco si godono le loro giornate tra passeggiate e gite fuori porta, ma non è tutto rosa e fiori, e difatti non manca neppure qualche scenata, naturalmente della dama torinese, che negli anni negli studi Mediaset si è sempre dimostrata gelosa e sovente anche possessiva nei confronti degli uomini che ha frequentato.

Stavolta sembra che Gemma abbia apprezzato poco la “visibilità” del compagno: “Gemma Galgani – ha fatto sapere Carlo Mondonico per “Novella2000” – ha fatto una scenata di gelosia al suo Marco Firpo durante la loro vacanza romantica a Framura, il piccolo borgo ligure dove vive il corteggiatore di Uomini e Donne Over”.

In particolare la Galgani sarebbe andata su tutte le furie con il suo attuale compagno Marco a causa di una ragazza di nome Tiziana, la quale stava festeggiando l’addio a nubilato nel paesino di Marco.

Il suo Marco si sarebbe scatenato, con addominali in bella vista, concedendo selfie a destra e a manca tra le turiste incuriosite e le sue fan, e tra queste donne vi era anche la suddetta Tiziana, una donna molto bella a detta del settimanale.

Gemma non avrebbe gradito il comportamento del suo compagno e di quelle donne desiderose di un abbraccio o di una fotografia con Marco, tanto da lasciarsi andare ad una vera e propria scenata di gelosia in pubblico.

Il settimanale ha infatti concluso: “La Galgani, che non ha mai voluto posare per le foto ricordo con i turisti, ha ripreso il suo uomo per poi sgridarlo con tutta la sua energia”.

La dama, gelosia a parte, sta vivendo un periodo davvero d’oro, ricca di impegni, sia in tv che sui giornali e collabora con Alfonso Signorini sul settimanale “Spy”.