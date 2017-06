Gemma Galgani, “vie legali” per difendere la sua immagine

Si può diventare famosi e richiestissimi avendo come merito principale quello di essere sfortunati in amore, “elemosinando” amore per anni in uno studio televisivo?

A quanto pare sì, e la dimostrazione vivente è Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e Donne, che da anni cerca l’amore vero, quello da sogno, negli studi Mediaset, rimediando però alla fine sempre un due di picche.

Nelle ultime settimane la torinese sembra finalmente felice, accanto a Marco Firpo, che per inciso le ha ribadito a chiare lettere di non essere interessato ad avere una storia con lei, salvo poi farsi avvistare ripetutamente con lei.

Ma amore a parte, Gemma è diventata richiestissima da giornali, programmi televisivi e persino dai locali, come una sorta di “ragazza immagine” un po’ in là con gli anni.

L’acerrima nemica di Tina Cipollari è così richiesta che addirittura ci tiene a far sapere al mondo dove va e soprattutto dove non fa, arrivando quindi ad agire persino per vie legali, pur di non associare la sua immagine a determinate serate.

Gemma a quanto pare è incappata nel post di un utente che ha condiviso una locandina di un evento dove veniva ritratta proprio la Galgani, garantendone la partecipazione: “Grande evento Il gruppo fan organizza 8 -9 luglio 2017 a Rimini TUTTI CON GEMMA Iscrivetevi numerosi“.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne, avvistato il post, ha quindi subito messo le cose in chiaro: “Appresa la circolazione in Facebook di una locandina […] la sottoscritta Gemma Galgani smentisce categoricamente la propria partecipazione all’evento di cui sopra, del quale non era assolutamente a conoscenza”. Gemma poi prosegue, non escludendo di andare per vie legali: “Diffida [Gemma ndr] dal continuare a diffondere detta notizia non vera, riservandosi ogni eventuale tutela legale nelle opportune sedi. Ed invito veramente tutti gli amici a condividere nella propria pagina”.

Immediata la risposta degli organizzatori dell’evento, che hanno subito risposto alla diretta interessata tramite un post nel quale l’hanno informata di essere venuti a conoscenza di quanto accaduto e di aver provveduto a togliere la sua immagine dalla locandina, confermando comunque la presenza di altri protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne.