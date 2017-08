George Clooney e sua moglie donano 1 milione di euro a una ong anti-razzismo

Sono due neo genitori al settimo cielo e passano ogni momento libero dal lavoro assieme ai loro gemellini, ma George Clooney e sua moglie Amal non trascurano neppure le cause sociali e umanitarie che hanno abbracciato nel corso degli anni, e continuano quindi a partecipare concretamente, anche con cospicue donazioni.

La celebre coppia di Hollywood ha infatti appena donato un milione di dollari ad una associazione no profit, il Southern Poverty Law Center, con sede in Alabama, specializzato nella difesa di diritti umani.

Dopo la donazione di 2 milioni di dollari annunciata da JP Morgan Chase e quella di 1 milione di dollari di James Murdoch, anche Amal e George Clooney hanno quindi deciso di mettere mano al portafoglio per combattere l’intolleranza.

I due hanno deciso di dare il loro contributo alla luce degli episodi di violenza avvenuti a Charlottesville, in Virginia. «Ciò che è accaduto a Charlottesville – hanno detto i Clooney in una dichiarazione ufficiale – e ciò che sta accadendo nelle comunità del nostro paese richiede il nostro intervento collettivo per combattere l’odio».

I due coniugi hanno inoltre sottolineato di voler far sentire la loro voce e il loro supporto finanziario a favore della battaglia per l’uguaglianza: “Non ci sono due parti dell’odio e dell’intolleranza”.

Un urlo fortissimo il loro: no ai nazisti, no al Ku Klux Klan, no ai suprematisti bianchi e a chi vuol far calare gli Stati Uniti nel baratro dell’odio e della discriminazione.

Intanto George e Amal stanno continuando la loro vacanza sul lago.

In queste ore, ad esempio, stanno facendo il giro del web le foto di una loro cena all’Harry’s Bar di Cernobbio per una cena forse con alcuni amici.

La coppia si è mostrata in splendida forma e in particolare Amal ha conquistato i curiosi e i flash dei fotografi con uno splendido abito verde in voile e strass lungo, verde, molto trasparente e sexy che metteva in risalto la silhouette a due mesi dalla nascita dei gemelli Ella ed Alexander.