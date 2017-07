Gigi Buffon, coccole e passione con la sua Ilaria

Entrambi hanno avuto un inverno ricco di impegni, l’uno in campo fino a qualche settimana fa, l’altra negli studi televisivi a commentare le prodezze del suo compagno e delle altre squadre che hanno reso indimenticabile anche l’ultimo campionato, ed a settembre li aspetta un altro anno: cosa c’è di meglio quindi che godersi appieno questi giorni di vacanza?

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico stanno passando queste settimane tra sole e relax, senza farsi mancare nulla, dalle gita in barca alle “peripezie” d’amore incurante dei paparazzi che non aspettavano altro per poterli “sbattere” in copertina.

Protagonista dello scoop è ancora una volta il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: il settimanale non solo è riuscito a beccare la giornalista e il portierone della Juventus in vacanza, ma li ha immortalati in pose molto intime, a dir poco hot.

Al largo dell’isola del Giglio, i due sono stati immortalati a scambiarsi coccole e baci: una coppia quindi che dopo la nascita del figlio Leopoldo Mattia sembra sempre più unita. Il portiere della Nazionale di Calcio e il volto calcistico di Sky sono stati paparazzati mentre si scambiavano dolci ed affettuose effusioni.

Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrano la giornalista di Sky in un bikini arancione che esalta le forme e il fisico tonico: Ilaria quindi, dopo la maternità, è tornata in forma in un baleno. Anche Gigi naturalmente, forte degli allenamenti quotidiani con la sua squadra, mostra un fisico invidiabile, con muscoli scolpiti.

La storia tra i due innamorati, quindi, dopo aver fatto molto scalpore per aver messo fine al matrimonio tra Buffon e la Šeredová – genitori di due splendidi bambini, Louis Thomas nato il 28 dicembre 2007 e David Lee nato il 31 ottobre 2009 – continua dunque a far parlare di sé per gli atteggiamenti passionali che i due si scambiano in alto mare, senza curarsi degli occhi indiscreti dei fotografi.