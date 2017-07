Giorgio Manetti, a settembre lo rivedremo a uomini e donne

In diverse interviste che ha rilasciato nel corso degli ultimi mesi, l’indiscusso protagonista del trono over, Giorgio Manetti, ha confessato di star scrivendo una biografia della sua lunga ed intensa vita, vissuta senza farsi mancare mai nulla in giro per il mondo, ma ha anche confidato di non essere certo di voler tornare negli studi Mediaset a settembre.

Giorgio infatti, dopo essere stato “mollato” da Gemma Galgani, ha frequentato una miriade di altre donne che sono arrivare per corteggiarlo, ma nessuna è riuscita a conquistarlo o a restare al suo fianco per più di qualche settimana.

Solo qualche giorno fa, sul nuovo settimanale “Spy”, ha spiegato che gli impegni legati alla stesura del suo nuovo libro potrebbero non permettergli di partecipare al trono over. L’uomo ormai è diventato un vero e proprio vip che riempie le pagine di gossip ed i fan di Giorgio chiedono a gran voce di poterlo vedere addirittura nella nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Roberta Mingione, la Dama della corte di Maria De Filippi che ha frequentato per qualche mese il Gabbiano, la pensa però molto diversamente. La poliziotta di Cuneo ha svelato al settimanale Di Più alcuni retroscena sulla frequentazione con l’ex di Gemma Galgani. Più precisamente la donna ha voluto scrivere una lettera aperta a Giorgio, dopo che è stata scaricata pubblicamente nel corso dell’ultima puntata del programma.

Roberta ha fatto sapere che Manetti l’ha soltanto usata per contrastare la popolarità della nuova coppia formata da Gemma e Marco. Non solo, stando a quanto ribadisce la Mingione, il format di Canale 5 sarebbe ormai diventato una fonte di reddito per il toscano che non sarebbe dunque pronto a rinunciarvi così facilmente.

In attesa di scoprire se tornerà o meno alla corte di Maria De Filippi, da una foto pubblicata in esclusiva dal sito Isa e Chia, sembra proprio che in Giorgio Manetti abbia conosciuto una nuova donna durante la stagione estiva in corso.

Stando alla segnalazione pubblicata sempre dal sito Isa e Chia, Giorgio Manetti è stato beccato nel centro di Arezzo in compagnia di una misteriosa signora bionda. Giorgio e la sua nuova fiamma si sarebbero fatti un bel giro per negozi ma, stando sempre alla segnalazione, non ci sarebbe stato nessun bacio tra di loro.

Un nuovo amore o una vecchia amicizia? Come di consueto, saranno i prossimi gossip a svelarcelo.