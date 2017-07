Giorgio Manetti non sarà più nel trono over di Uomini e Donne?

Non siamo ancora neppure a metà luglio e manca ancora tutto agosto prima che riprendano le registrazioni di Uomini e Donne, eppure il caldo non ferma certo le indiscrezioni e i pettegolezzi.

Chi saranno i protagonisti a settembre? Quali giovani si siederanno sui troni? Ci sarà ancora un trono gay? Ma soprattutto, all’interno del trono over, ritroveremo i beniamini che hanno contribuito negli ultimi anni al successo della trasmissione di Maria De Filippi?

A quanto pare potremmo non trovare, dopo ben 11 anni, Gemma Galgani: finalmente la dama torinese ha trovato l’amore al fianco di Marco Firpo. Quella che era partita in sordina come una semplice amicizia, alla fine sembra essere sfociata in un grande amore: Gemma e Marco continuano a documentare la loro relazione sui social e appaiono più felici che mai.

Gemma quindi sicuramente non tornerà in studio per cercare l’amore, ma potrebbe comunque rientravi con un nuovo ruolo, magari quello di opinionista, al fianco della sua acerrima nemica, Tina Cipollari.

Bel diversa la situazione di Giorgio Manetti, storico ex proprio di Gemma: il cavaliere purtroppo non ha ancora trovato la compagna della sua vita, ma potrebbe ugualmente scegliere di non tornare negli studi Mediaset.

Giorgio ha infatti dichiarato al settimanale di ‘DiPiù Tv’ di volersi concentrare sul libro autobiografico al quale si sta dedicando negli ultimi mesi.

“Non so ancora se ci sarò nella prossima stagione televisiva di Uomini e Donne. Devo finire il mio libro, ci tengo a questo progetto, mi piace scrivere della mia vita”, ha dichiarato il “gabbiano”.

Come era già stato raccontato alcune settimane fa, il toscano ha accettato di concretizzare la stesura di un libro che racconterà della sua vita movimentata, e degli anni in cui ha vissuto in America tanti anni fa.

Le sue pagine dunque racconteranno “dei momenti salienti della mia vita. C’è pure un capitolo dedicato alla mia avventura in Tv, in cui parlo di Gemma. Negli altri capitoli parlo anche della mia vita in America dove ho vissuto per 25 anni”.

Nel suo libro non manca neppure un accorato ringraziamento per Maria De Filippi: “Grazie a Maria De Filippi si è aperto un nuovo bellissimo capitolo della mia esistenza”.