Giulia De Lellis, il suo topless non entusiasma i fan?

Dopo le polemiche, dei giorni scorsi, sui loro guadagni a molti zeri, Andrea Damante e Giulia De Lellis, qualche piccata risposta sui social a parte, sembrano curarsi poco delle accuse e continuano a godersi la loro estate da vip.

Dopo aver visitato l’America ed essersi goduti sole e mare in Grecia, non ne hanno certo abbastanza di relax e così, tra un impegno e l’altro, hanno trovato il tempo anche di volare ad Ibiza, per sfoggiare i loro fisici scolpiti da lunghe sessioni in palestra.

«Quel giro del mondo che farei solo con te», scrive lei a commento di una foto insieme a Damante che la guarda e la accarezza.

Ma tra le tante foto che i due pubblicano quasi quotidianamente sui social ce n’è una che è stata capace di alzare un polverone e tantissimi commenti, non proprio positivi.

La ragazza, scelta da Andrea Damante durante il suo trono a Uomini e Donne, ha postato sul profilo Instagram una foto che la ritrae su uno scoglio mentre, a malapena, riesce a coprirsi il seno con le mani.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Giulia, oltre a tanto sport, deve le sue curve mozzafiato anche all’intervento del chirurgo, che le ha ritoccato labbra e seno.

E così, tra coloro che hanno guardato questa immagine, ci sono alcuni che hanno lasciato commenti poco carini, arrivando ad insultare la ragazza, dandole della poco di buono o criticando quelle forme, definendole di plastica.

“Nanetta grassotella”, “L’unica cosa che puoi mostrare è il corpo. Perché di cervello hai ben poco. E il corpo tanto tutta plastica eh”, “Abbiamo capito che ti sei rifatta le tette, non serve mettere la plastica in mostra di continuo! Fai meno!” , alcuni commenti che hanno incorniciato l’incriminata foto.

Insomma, in tanti hanno gridato allo scandalo, definendo lo scatto troppo osé per una ragazza che ha fatto di tutto per far credere di essere “la ragazza, semplice, della porta accanto”.

Se vuoi viver cent’anni senza pene, prendi il mondo come viene ✌🏻 #GDL#nera#ibiza#spain#today#joy#campa100annidipiù A post shared by Giulia (@giuliadelellis103) on Jul 12, 2017 at 11:34am PDT

Anche tante donne che la seguono sui social hanno avuto da ridire. “Nun te se po’ guarda’! Sei solo una volgare nullafacente che va avanti solo grazie alle bimbeminkia”, “Le stanno male, doveva scegliere una taglia minore”, scrivono alcune inviperite, ribadendo che quel seno per lei, così minuta, sia troppo grande e la renda volgare.

Lei dal canto suo, per ora, ha scelto di non rispondere: perché mai rovinarsi l’ennesima vacanza da sogno per qualche commento che alla fine lascia il tempo che trova.