Grande Fratello Vip, si lavora già alla seconda edizione

Altro che relax o pausa estiva: nonostante i palinsesti nei prossimi mesi ci riserveranno quasi esclusivamente film e serie in replica, i grandi protagonisti della nostra televisione già stanno lavorando duro per regalarci, a settembre, programmi assolutamente imperdibili e ricchi di novità.

Come già è stato confermato settimane fa, nel palinsesto Mediaset ci sarà sicuramente una seconda edizione del Grande Fratello Vip, visto lo straordinario ed inatteso successo della prima, che ha visto trionfare la Ciociara Alessia Macari, e proprio in questi giorni sono partiti i casting.

In primis, come scrive lo stesso Alfonso Signorini in un post su Instgram – in cui conferma la loro presenza – con tanto di foto con Ilary Blasi, squadra che vince non si cambia: Signorini e Blasi saranno quindi nuovamente al timone e sono già al lavoro per il nuovo cast.

La coppia, che ha esordito al GF VIP 1 lo scorso settembre 2016, ha dimostrato molta sintonia: battute pungenti, sagacia e grande ironia hanno reso il reality show particolarmente vivace.

Ma se lo scorso autunno hanno dominato la scena le sfuriate isteriche della Prati, i balletti e le canzoncine della Marini e la “lista delle amanti” di Bettarini, che cosa dobbiamo aspettarci per la seconda edizione del reality?

Il cast riuscirà ad essere all’altezza e magari anche superare per apprezzamento quello che lo scorso anno ha abitato la ben nota “Casa”?

Smentita, con tanto di polemica social da parte di Naike Rivelli, la partecipazione di Ornella Muti e svanita la speranza di veder entrare nella casa Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, pare che il reality show di Canale 5 si stia rivolgendo verso tre conoscenze di Uomini e Donne: Giulia De Lellis – fidanzata di Andrea Damante, nonché concorrente della prima edizione – Claudio Sona – primo tronista gay del dating show di Maria De Filippi – e Karina Cascella – ex opinionista e ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

La “macchina” quindi si rimette dunque in moto, del resto se il programma dovesse tornare già a settembre, come probabile, tutta la fase preparatoria e di casting deve necessariamente essere fatta durante l’estate.