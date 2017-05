Grey’s Anatomy avrà ufficialmente un nuovo spin-off

I fans lo hanno sperato per mesi interi, ma alla fine è stato reso ufficiale: la ABC ha dato il via alla preparazione di uno spin-off di Grey’s Anatomy, la serie tv statunitense trasmessa dal 2005 e incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, una tirocinante di chirurgia del Seattle Grace Hospital di Seattle.

Quattro anni dopo la chiusura di «Private Practice», la serie quindi avrà un nuovo spin off, che sarà sempre ambientato a Seattle, ma stavolta avrà però per location una caserma dei vigili del fuoco.

Lo spin-off, ancora senza titolo, mescolerà vicende personali e professionali e vedrà la partecipazione di alcuni personaggi di Grey’s Anatomy.

Il personaggio principale sarà presentato in un futuro episodio di Grey’s Anatomy, ma ancora nulla è certo, se non che la nuova serie andrà in onda a inizio 2018 nella tradizionale «pausa» invernale, durante la quale le serie principali vengono sospese per lasciar spazio a nuovi titoli.

ABC , in un comunicato, ha anche confermato che la produzione e la scrittura sarà affidata a Shondaland, la casa di produzione di Shonda Rhymes: «Nessuno- hanno detto da ABC – può intrecciare le storie dei rischi che i vigili del fuoco corrono nella linea del dovere con il dramma nelle loro vite private meglio di Shonda».

Lo spin off porterà la firma di Stacy McKee, una delle sceneggiatrici e produttori esecutive di Grey’s Anatomy, appartenente naturalmente alla famiglia di Shonda Rhimes e della sua casa di produzione.

E a ben vedere, poi, già diverse volte i vigili del fuoco sono stati protagonisti negli episodi della serie, considerati i continui incidenti con cui i medici si sono confrontati.

Un progetto questo che ricorda molto quanto fatto da un altro celebre e attivissimo –produttore, il Dick Wolf dello storico franchise «Law & Order». Wolfe, infatti, qualche anno fa ha ideato – ambientandole tutte e Chicago – più serie tutte tra loro collegate: sui pompieri, poi una poliziesca, quindi una medica, per arrivare l’anno scorso a una quarta, avvocatizio-processuale.