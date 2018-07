Il nuovo marchio di iFOREX.eu, cambia in ‘Vestle’

Il gruppo iFOREX ha annunciato una modifica a uno dei suoi marchi, che si svolgerà a tappe nel mese di luglio 2018. Il principale servizio di trading online CFD, iFOREX.eu, gestito da iCFD Ltd, regolato dalla Cyprus Securities e dalla commissione di cambio, cambierà il nome del suo marchio e sarà indicato come “Vestle”. Questo cambiamento interesserà solo i clienti in Europa, con alcune esclusioni: Repubblica Slovacca, Ungheria e Repubblica Ceca.

Il nuovo nome e sito forniranno tutti gli stessi prodotti e servizi finanziari degli altri siti del gruppo iFOREX (quando consentito dalle normative locali) e personalizzati in base alle esigenze dei mercati specifici. Questa distinzione consentirà al sito di soddisfare al meglio le esigenze degli utenti, migliorare l’esperienza di trading e adattarsi alle nuove normative.

Il gruppo iFOREX è attivo nel mondo del trading di CFD dal 1996 ed opera in numerosi paesi in tutto il mondo. Con oltre due decenni di esperienza, il Gruppo ha dimostrato più volte che è desideroso di adattarsi ai cambiamenti ed è più che in grado di guidare il settore. L’attuale cambiamento del marchio è stato una decisione presa in base ai continui sforzi del Gruppo di evolvere il proprio marchio e di fungere da modello di un settore del fintech in progressione. Il nuovo sito è stato sviluppato dalla profonda comprensione delle esigenze e degli interessi dei clienti, con l’obiettivo di creare un’ esperienza di trading ottimale.

Vestle garantisce un supporto clienti soddisfaciente per ogni parametro disponibile. I clienti riceveranno il servizio nella loro lingua madre e saranno incoraggiati a programmare sessioni di coaching 1-a-1 con un tutor di trading, al fine di comprendere meglio le piattaforme, gli strumenti e le opzioni disponibili. Vestle continua ad offrire strumenti di trading di prim’ordine, programmi formativi eccellenti, un’esperienza unica ed un assistenza clienti seconda a nessuno.

Il nuovo sito dimostra l’impegno in continua evoluzione del broker per migliorare la sua esperienza con una scelta crescente di strumenti finanziari, piattaforme di trading online e mobile ingegnosi. Un’app di trading robusta e tutor di trading altamente istruiti che offrono materiali didattici per i traders, progettati per le loro esigenze.

Tutti i vantaggi e le funzionalità esistenti continueranno nella loro forma attuale senza cambiamenti sostanziali, anche se il marchio del Gruppo è cambiato.

Vestle.it comprende la missione del Gruppo di fornire una piattaforma di trading CFD all’avanguardia con strumenti formativi ed un adeguato supporto per consentire ai propri utenti di diventare traders attivi. Uno degli obiettivi di Vestle è quello di consentire ai propri clienti di ampliare la propria conoscenza del trading e dei mercati finanziari – anche se loro hanno una vasta esperienza li consentirà di diventare i migliori trader .

Il nuovo sito continuerà a seguire le linee guida legali molto rigide. Vestle è il marchio di iCFD Limited, autorizzato e regolato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec). Il sito implementerà una vasta gamma di misure per proteggere la sicurezza e la privacy dei propri clienti.

Per ulteriori informazioni sul nostro nuovo sito, marchio e servizi, visita Vestle.it.