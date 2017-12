Il segreto anticipazioni dal 23 al 29 dicembre 2017

Il segreto, la soap spagnola che fa emozionare da alcuni anni ormai i telespettatori non andrà in onda il 24, 25 e 26 ma riprenderà il 27 alle ore 15:30 su Canale 5. Molti programmi sono andati in vacanza come Uomini e Donne e Pomeriggio 5 per via del periodo natalizio, ma Il Segreto ci terrà compagnia anche nell’intermezzo delle feste. Infatti verrà trasmesso il 23, 27, 28 e 29 dicembre.

Anticipazioni Il segreto dal 23 al 29 dicembre 2017: nuovi intrighi orditi da Donna Francisca

Lucia insidia Hernando ma lui la respinge e cerca di evitarla a tutti i costi. Marcela confessa a Beatriz che presto si sposerà con Matias. Raimundo sembra svegliarsi dal suo stato vegetativo e chiede un favore a Mauricio. Adela e Gracia vengono elette consigliere e Dolores va su tutte le furie. Garrigues sta impazzendo.

Matias spezza il cuore di Beatriz confermandole che sposerà Marcela. Francisca è felice perché Raimundo sembra stare meglio. Camila consiglia a Lucia di preparare una sorpresa a Hernando per cercare di riaccendere la passione tra di loro e le presta la sua camicia da notte.

Cristobal continua ad essere ossessionato dalle allucinazioni. Marcela sta organizzando le sue nozze con Matias ma il giovane è scontroso e distante anni luce. Raimundo incontra Emilia. Camila cerca di sedurre Hernando, ma lui riconosce la camicia da notte di Lucia e la respinge.

Camila sospetta che il marito abbia un’altra donna, mentre Hernando cerca in tutti i modi di evitare Lucia. Matias ancora innamorato di Beatriz, è sempre più scontroso e diffidente. Garrigues nel frattempo è tornato in paese ma non è solo.

Chi sarà la persona che si è portato dietro? Sicuramente un uomo misterioso che avrà a che fare con qualche personaggio della soap. Nel frattempo Cristobal è sempre più impaurito delle presenze che sente ovunque lui sia: rischierà di impazzire? Oppure ci sarà una spiegazione in tutto ciò? Lo scopriremo solamente seguendo le prossime puntate della soap.