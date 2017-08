Il segreto anticipazioni: l’arrivo di 3 nuovi personaggi

Nella soap Il segreto stanno arrivando 3 nuovi personaggi che movimenteranno un po’ la telenovela spagnola che da molti anni sta tenendo incollati milioni di telespettatori.

Arriveranno 3 nuovi personaggi che porteranno un po’ di “movimento”.

Si tratta dei fratelli Saul e Prudencio e di Julieta.

I due fratelli hanno un segreto che poi si capirà nel corso della puntate. Saul e Prudencio saranno i salvatori di Donna Francisca: infatti la salveranno dal perfido Cristobal. Quest’ultima si affezionerà molto a Saul perché le ricorda molto suo figlio Tristan. Intanto il ragazzo conoscerà e si innamorerà di Julieta.

La loro storia d’amore somiglierà molto a quella di Pepa e Tristan. Riusciranno a vivere la loro storia d’amore alla lice del sole e senza che Francisca ci mette lo zampino?

Purtroppo anche il fratello comincerà a nutrire dei sentimenti per Julieta e, in men che non si dica, i due fratelli si troveranno rivali in amore. Vedremo molto di più nelle prossime puntate dove si darà vita probabilmente ad un nuovo triangolo amoroso.