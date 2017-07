Il segreto anticipazioni spagnole: Cristobal arrestato

By Federica Franco

Nelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna della soap Il segreto accadranno alcuni fatti drammatici. Infatti Cristobal continuerà a tarmare contro Francisca e arriverà a piazzare una bomba alla Quinta.

Ma non finisce qui perché altri personaggi entreranno nella soap: si tratta di due fratelli, Saul e Ortega che sono due giovani venditori ambulanti. Francisca si affezionerà subito a Saul nel quale rivede suo figlio Tristan.

Ovviamente, come ha fatto con tutti i suoi prediletti, Francisca cercherà sempre di mettere i bastoni tra le ruote qualora iniziassero una relazione amorosa che lei non vede di buon occhio. Saul infatti si innamorerà di Julieta e questa cosa alla Montenegro non andrò bene.

Nel frattempo Francisca e Severo si alleeranno per distruggere definitivamente Cristobal, diabolico più che mai: ovviamente l’uomo nn starà con le mani in mano.

Francisca organizzerà una festa di raccolta fondi per aiutare i cittadini di Puente Viejo che sono caduti in miseria: e qui Cristobal è pronto a sferrare l’ultimo attacco. Infatti metterà una bomba alla Quinta che verrà prontamente disinnescata Saul che rimarrà gravemente ferito. Cristobal a questo punto verrà arrestato.