Il segreto anticipazioni spagnole: Francisca colpita da un ictus

Le anticipazioni spagnole della soap Il segreto ci informano che la protagonista, presente dalla prima puntata, Donna Francisca verrà colpita da un ictus: ce la farà a sopravvivere? Oppure dovremo assistere all’ennesima uscita di scena di uno dei protagonisti indiscussi della soap? Scopriamo insieme che cosa accadrà, anche se in Italia dovremo attendere un po’ di tempo prima che ciò accada.

Anticipazioni Il segreto: Francisca in fin di vita e l’entrata in scena di altri personaggi

Oltre all’ictus che colpirà da donna, assisteremo anche all’entrata in scena di altri personaggi che renderanno la soap ancora più emozionante e intrigante. Stiamo parlando di Julieta che somiglierà molto a Pepa, nemica numero 1 di Donna Francisca. Infatti anche con essa la matrona avrà molto da dire e ovviamente non mancheranno colpi di scena e atti molto crudeli nei confronti della ragazza che in passato già ha molto sofferto.

Sarà subito scontro quando Francisca scambierà la piccola Ana per una mendicante scatenando l’ira della madre Julieta. Il tutto si aggraverà quando Francisca scoprirà che le abitazioni della sua tenuta sono state tutte occupate: tra le persone che usufruiscono delle case in maniera abusiva c’è appunto Julieta. A quel punto la donna deciderà di appiccare un incendio, provocando la morte della piccola Ana.

L’ictus di Francisca verrà causato quando Prudencio confesserà che è innamorata di Julieta, la ragazza che non sopporta. Infatti tenterà in tutti i modi di evitare che quest’ultima prenda il treno che la poterà via da Puente Viejo.

A questo punto Francisca accuserà un malore: il dottor Zabaleta confermerà che la donna è stata colpita da un ictus e che la parte sinistra rimarrà completamente paralizzata. Le sue gravi condizioni la costringeranno a recarsi in ospedale per farsi ricoverare. Severo a questo punto approfitterà della situazione per mettere in atto la sua vendetta contro la donna.