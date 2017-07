Il segreto trame dal 22 al 28 luglio 2017: Nestor aggredisce Camila

By Federica Franco

Il segreto: ecco a voi le anticipazioni tv dal 22 al 28 luglio 2017.

Beatriz conferma a Matias che vuole trasferirsi a Madrid. Severo e i suoi familiari accettano l’aiuto di Cristobal. Rosario confessa ad Alfonso di non avere più fiducia in Nicolas. Garrigues minaccia Francisca di farla rinchiudere se non si sottometterà alla sua volontà. Hernando viene a sapere che Rogelia è stata aggredita da Elias.

Cristobal pretende che Emilia si renda sua complice nell’ennesima malefatta. Gracia è in crisi dopo la morte di Mariana.

I Santacruz ricevono brutte notizie: Leoncio Marquina sta lottando in carcere tra la vita e la morte. Hernando viene a sapere che Gariggues vuole portargli via gli operai offrendo loro stipendi più alti. Intanto anche Severo ha delle rimostranze da rivolgere al nuovo proprietario della fabbrica tessile.

I dipendenti di Dos Casas non cedono alle lusinghe di Garrigues e rimangono con il loro datore di lavoro. Mencia viene accusata di furto dall’Accademia delle Belle Arti. Nestor sembra volersi vendicare di Camila.

Quest’ultima viene aggredita da Nestor che la accusa di aver ucciso sua figlia. Mencia parte per Madrid con lo scopo di chiarire la situazione con l’Accademia. Garrigues corteggia Emilia.