Le trame della soap Il segreto saranno molto “interessanti” e accadranno molte cose. Ecco che cosa succederà a Puente Viejo nella settimana che va dal 25 novembre al 1° dicembre 2017. Tutti saranno protagonisti in questa settimana in particolar modo Francisca e le sue perfidie per mettere i bastoni tra le ruote a non pochi personaggi della soap.

Il segreto trame settimanali dal 25 al 1 dicembre 2017

Mauricio aspetta Fe che non viene perché è stata sorpresa da Francisca. Camila inizia ad essere gelosa di Lucia perché Hernando difende sempre la donna. Adela viene a sapere che nessuno frequenta le sue lezioni per paura di un nuovo attentato e decide di affrontare Cristobal. Nel frattempo Raimundo da’ segni di miglioramento.

Matias sembra intenzionato a tornare con Beatriz e le fissa un appuntamento per il giorno dopo. Raimundo ferito nell’esplosione si sveglia, ma non riconosce donna Francisca e sembra molto confuso tanto da non riconoscere nessuno. Inoltre mostra un comportamento violento e aggressivo. Francisca decide di interpellare uno specialista. Intanto Lucia trama qualcosa di molto crudele alle spalle di Camila.

Heriberto continua a corteggiare Gracia persino davanti a Hipolito. Il dottor Zabaleta contatta un amico specialista per cercare di curare Raimundo. Guarrigues continua a essere una minaccia per Adela e suo figlio. Matias e Beatriz hanno deciso do riprovarci e fissano un incontro, ma Marcela comunica a Matias di aspettare un bambino.

Quest’ultimo non da nessuna spiegazione a Beatriz per averla lasciata e la giovane si arrabbia. Carmelo chiede a Francisca di fare qualcosa per salvare Ulpiano dalle grinfie di Guarrigues. Nel frattempo Cristobal si presenta alla villa. Marcela propone un compromesso a Matias. Quest’ultimo è pronto ad assumersi le sue responsabilità da padre ma Marcela decide di partire per l’Argentina. Nicola nota la preoccupazione di Matias e consiglia ad Alfonso di parlare con suo figlio. Cristobal fa visita a Raimundo e si convince che l’uomo finga di non ricordare nulla.

La soap continua a mietere successo avendo sempre più telespettatori che si appassionano alle vicende e alle storie amorose e di potere dei protagonisti.