Il segreto trame settimanali dal 25 al 30 giugno 2017

By Federica Franco

Il segreto anticipazioni settimanali dal 25 al 30 giugno 2017. Mariana non si riesce a trovare e i cittadini del paese cominciano a temere per lei.

Sono giornate molto dure per il paese. Mariana è scomparsa e si comincia ad avere paura per lei. Intanto Severo si rifiuta di aiutare Francisca. L’arrivo del padre del piccolo Marcos crea non pochi problemi alla famiglia Santacruz.

Sol e Lucas decidono di scappare. Matias si introduce nella sala di lettura di Hernando con l’intenzione di rubare ma viene scoperto. Raimundo chiede a Don Anselmo un aiuto per scoprire cosa stia accadendo a Francisca.

Per piegarla ai suoi ordini Cristobal picchia Francisca fino a lasciarla priva di sensi. Emilia va alla villa per capire se la donna è tenuta segregata. Cristobal le fa una proposta di lavoro ma un rumore fa sobbalzare la donna.

Hernando non riesce a dimenticare la minaccia di Elias. Severo, Carmelo e Lucas offrono denaro al padre di Marcos ma lui rifiuta. Cristobal veste i panni del defunto Salvador Castro per terrorizzare Francisca e farla cedere.

Atilano telefona a Severo e si dice disposto a negoziare per l’affido di Marcos. Hernando cede a Onesimo un terreno della sua proprietà. Beatriz decide che l’unica soluzione al suo malessere sia lasciare Puente Viejo. Beatriz vorrebbe andare a studiare Belle Arti a Madrid e chiede a Camila aiuto per convincere suo padre a lasciarla partire.