Il segreto trame tv dal 12 al 18 agosto 2017

Anticipazioni tv settimanali della soap Il segreto dal 12 al 18 agosto 2017. Nuovi colpi di scena a Puente Viejo?

Nestor reagisce con violenza alla notizia della morte di sua figlia Belen. Emilia si risveglia nell’ufficio della villa, distesa su un divano e con un vestito bianco.

Carmelo e Mencia sono in partenza per la luna di miele, ma lei ha un malore improvviso. Mencia muore pugnalata da uno dei seguaci di Leoncio Marquina. L’unica a compiacersi della notizia è Francisca. Onesimo teme la morte.

Camila viene violentata da Nestor. Francisca cerca di convincere Raimundo ad accettare la proposta di Garriguez. Nestor provoca n crollo nei sotterranei dove Matias ed Hernando stanno ispezionando le canalizzazioni dell’acqua. Hernando resta sepolto sotto le macerie della galleria fatta crollare da Nestor.

Nel frattempo quest’ultimo cerca di sviare le indagini. Raimundo parte per Madrid per formalizzare la sua nomina a intendente. Emilia prende una decisione che riguarda Garrigues. Hernando viene estratto dalle macerie e Lucas teme ci siano lesioni interne.

Carmelo torna dal funerale di Mencia, deciso a vendicarsi di Francisca. Camila sospetta che sia stato Nestor a causare il crollo e gli tende una trappola. Carmelo chiede l’aiuto di Garrigues per rintracciare l’assassino di Mencia. Intanto Camila si concede a Nestor per impedirgli di fare del male alla sua famiglia. Rosario va a trovare Alfonso in carcere e si preoccupa per la sua salute. Garrigues cerca di conquistare la simpatia di Emilia.