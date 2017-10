Il segreto trame tv dal 30 ottobre al 3 novembre 2017

Il segreto trame tv settimanali dal 30 ottobre al 3 novembre 2017.

Mauricio racconta alla Guardia Civile quanto concordato con Francisca: è stato ferito da un branco di lupi che lo hanno assalito. Nicolas mette al corrente Hernando dei suoi sospetti su Damian, ma lui non gli crede. Carmela e Adela vogliono fuggire insieme. Damian cade nella trappola tesagli da Hernando. Disperato aggredisce suo padre e il medico. Poi trascina Beatriz nel magazzino e appena li raggiunge Hernando appicca il fuoco.

Adele è venuta a sapere da Garrigues che Carmelo ha assassinato suo marito. In preda al dolore la donna caccia via Carmelo dicendogli che non vuole vederlo mai più. Cristobal obbliga Carmelo a restare al suo servizio altrimenti ucciderà Ulpiano. Nel frattempo Beatriz vorrebbe riallacciare i rapporti con Matias. Camila ha perso il bambino e non riesce a darsi pace.

Hernando soffre per la perdita del bambino. Fe ripensa a sua sorella e non può non trattenere le lacrime. Mauricio se ne accorge e si insospettisce. Allora Francisca esorta la giovane domestica a tornare a sorridere e a comportarsi come sempre, altrimenti sarà costretta a licenziarla.