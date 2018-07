Influenza Emilia Romagna ha fatto registrare il picco di contagiati

Durante la stagione invernale abbiamo avuto modo di parlare fino alla nausea di influenza e virus parainfluenzali, che come di consueto, o forse con maggior impeto rispetto agli scorsi anni, hanno messo a letto diversi milioni di italiani. Come sappiamo, l’influenza nella maggior parte delle persone si risolve in pochi giorni, al massimo una settimana. Le persone anziane o con malattie croniche possono però avere complicanze – principalmente polmoniti e problemi cardiaci – che possono aggravare la malattia, richiedere il ricovero in ospedale e, in taluni casi, provocare la morte. Anche le donne in gravidanza sono a maggior rischio di complicanze da influenza. Oltre 8 milioni di persone sono state colpite dal virus dell’influenza B (61% dei casi) e da quello A (39%), soprattutto il ceppo H1N1pdm09 che ci accompagna dalla pandemia del 2009.. L’ultima stagione influenzale ha colpito con maggior vigore in Emilia-Romagna: la sua intensità è stata “molto alta, sia come incidenza totale che come numero di casi gravi e di decessi”. La curva epidemica ha raggiunto lo Zenith nella seconda settimana del 2018 (16,3 casi per mille assistiti) e si sono ammalate circa 681.000 persone, con 135 casi gravi e 48 decessi. I dati arrivano dal report annuale, aggiornato a giugno e pubblicato sul portale dell’epidemiologia per la sanità pubblica, mettendo in fila l’andamento della malattia, la diffusione dei diversi tipi di virus, i casi gravi segnalati e la loro mortalità nonché le coperture vaccinali raggiunte. Lo studio evidenzia che la stagione influenzale 2017- 2018 ha visto un inizio anticipato a fine autunno, simile a quello della precedente stagione, e dopo una iniziale discesa ( nella seconda settimana del 2018) una forte ripresa nella terza settimana di gennaio.La fascia più colpita è, come sempre, quella fino a quattro anni. Gli over 65enni hanno raggiunto l’incidenza massima di 7,3 malati ogni mille persone nella seconda settimana del 2018. I casi gravi hanno interessato diverse fasce di età, anche se la maggior parte si è concentrata nelle persone con più di 55 anni. Il rapporto però evidenzia ancora che “i casi a rischio già in precedenza erano 115 e di questi 84 non risultano vaccinati (73%)”. Ancora una volta quindi viene sottolineata l’importanza della vaccinazione, importanza ancora poco compresa dalla maggioranza della popolazione. La copertura rilevata nei soggetti con più di 65 anni è infatti solo del 53,1%, in lieve rialzo rispetto alle ultime stagioni. Tra gli operatori sanitari si è registrato un aumento della copertura vaccinale che si è attestato su un valore di 29,6% (il 23,7% nella stagione precedente). Più in generale, in Italia nella stagione 2017-2018 si è vaccinato contro l’influenza il 15,3% della popolazione, secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità (Iss) pubblicati sul sito del ministero della Salute. Ricordiamo che appunto la vaccinazione è raccomandata alle persone “a rischio”: in particolare agli anziani dai 65 anni di età; i bambini e gli adulti con malattie croniche; le donne in gravidanza, le persone addette all’assistenza sanitaria e sociosanitaria, occupate in servizi essenziali di pubblica utilità o a contatto con animali per motivi professionali. Per tutte queste persone, il Servizio sanitario regionale ogni anno organizza la campagna di vaccinazione antiinfluenzale gratuita. L’inizio della stagione vaccinale è prevista fra metà ottobre e fino a dicembre, mentre il periodo di protezione inizia due settimane dopo l’assunzione del vaccino e perdura per 6/8 mesi successivi.