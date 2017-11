Influenza si avvicina il picco a novembre

E’ il momento giusto per ricorrere al vaccino visto che l’influenza è alle porte, le previsioni infatti rivelano il picco per la fine del mese di novembre.

Secondo le previsioni i ceppi saranno due, come l’anno scorso, ma leggermente diversi ed è per questo che anche la composizione del vaccino è cambiata sarà un quadrivalente, si parla di cinque milioni di casi ecco perché la vaccinazione è importantissima.

Lo spiega anche il virologo Fabrizio Pregliasco dell’Università degli studi di Milano che avverte:

“Complici gli sbalzi delle temperature, l’influenza nella Penisola si fa ancora attendere: abbiamo circa 120-130 mila casi a settimana di virus parainfluenzali, soprattutto respiratori e gastrointestinali. Ci vorranno almeno due settimane di freddo per la ‘vera influenza’, che quest’anno dovrebbe mettere a letto circa 5 milioni di italiani, più 8-10 mln colpiti dai virus parainfluenzali”.

Poi il punto sulle vaccinazioni chiarendo anche, per chi non lo sapesse, il costo:

“La vaccinazione è offerta gratuitamente agli over 65 e ai soggetti fragili, cioè con malattie croniche come Bpco, diabete e patologie cardiovascolari. E la buona notizia è che l’anno scorso la tendenza è stata in lieve risalita: si è immunizzato circa il 50% degli anziani, anche se ancora pochi rispetto al 75% indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità“.