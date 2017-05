iPhone 8 sale al 92% la percentuale di utenti che lo compreranno

Un nuovo studio pubblicato dalla Morgan Stanley mostra come il 92% degli utenti fidelizzati dell’iPhone sono nella fascia tra “un po ‘o estremamente probabile” nell’acquisto e quindi l’aggiornamento entro 12 mesi per il nuovo dispositivo Apple.

Come ha confermato l’analista Katy Huberty in una nota di ricerca, ufficializzata nella giornata di Mercoledì, e successivamente riportata da StreetInsider, attraverso il sondaggio AlphaWise di Morgan Stanley è venuto alla luce come la Apple sia avanzata di molto in termini di fidelizzazione dei clienti.

La percentuale di clienti fidelizzati per l’iPhone sale al 92% a fronte di un 77% della Samsung, e del 59% della LG, Motorola si assesta sul 56% e un 42% arriva dalla Nokia. Per Apple, un balzo in avanti dallo stesso periodo dell’anno precedente quando la percentuale era assestata sull’86%.

I dati dell’indagine AlphaWise arrivano prima del lancio previsto di Apple di tre nuovi modelli di iPhone nel prossimo autunno. Insieme con il solito “s” agli ggiornamenti per la serie di iPhone 7, l’azienda è pronta a lanciare, come ormai sappiamo da tempo, un prodotto high-end “iPhone 8.”

Il dispositivo di punta dovrebbe guidare le vendite dell’azienda con un numero elevatissimo di iPhone 8 in giro per il mondo, Apple sta cercando di alimentare la domanda con il prossimo ciclo di aggiornamento, anche se il prezzo potrebbe effettivamente essere un problema per alcuni acquirenti.

Eppure, ci sono segni molto chiari che i consumatori saranno disposti a pagare un “dazio” economico per caratteristiche innovative, l’iPhone ha generato maggiori profitti attesi dall’ultimo trimestre più recente, il che suggerisce una percentuale a favore dei più costosi iPhone 7 Plus.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha affrontato la contrazione trimestrale delle vendite di iPhone durante una conferenza degli investitori, lanciando in pratica il primo suggerimento per i consumatori che stanno già in trepidante attesa per il nuovo iPhone 8.

Il nuovo punto di forza degli smartphone Apple, iPhone 8, si dice sarà equipaggiato con uno schermo OLED da 5,8 pollici con sensore di tocco ID incorporato, ricarica senza fili e un rivoluzionario sistema di fotocamera frontale 3D , tra gli altri miglioramenti. Funzionalità ulteriori che comprenderanno la realtà aumentata potrebbero anche essere inclusi, anche se reali informazioni in merito non ci sono.