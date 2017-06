Ismaele La Vardera, un bluff la sua candidatura a sindaco?

Una questione molto poco chiara, che sta infiammando la politica, il web ma soprattutto i cittadini del capoluogo siciliano, che si sono sentiti presi in giro e non hanno accolto affatto bene la cosa, in un’atmosfera già incandescente come già è solitamente quella elettorale.

Il sospetto è che la discesa in campo di Ismaele La Vardera, già inviato della trasmissione Le Iene, alle elezioni a sindaco di Palermo sia stata solo una montatura, un espediente per girare un reality: la sua candidatura è stata bluff, una riedizione in chiave social del Truman Show?

Più nello specifico, pare che il candidato a sindaco del movimento Noi con Salvini alle amministrative di domenica scorsa a Palermo avrebbe affermato di essere sceso in campo per realizzare un documentario sulle nefandezze della politica.

“Se tutto quello che sta emergendo in queste ore fosse vero, se davvero Ismaele La Vardera ha ordito un complotto assieme alle Iene per prendere in giro gli elettori palermitani, allora tanto per cominciare questo signore dovrebbe immediatamente restituire i soldi incassati dai cittadini e dai politici che lo hanno sostenuto”, tuona Francesco Vozza, leader dei leghisti di Palermo.

Naturalmente nelle stanze della Legfa e di Fratelli d’Italia, i due partiti del centrodestra che sostenevano La Vardera, sta montando la delusione e la rabbia.

“Quello che è accaduto è un fatto gravissimo – dice Alessandro Pagano coordinatore del movimento Noi con Salvini della Sicilia occidentale – Siamo probabilmente davanti a una colossale presa in giro e ci stiamo tutelando anche noi dal punto di vista legale. Questo ragazzo, soprattutto se ha rubato conversazioni private, ha carpito la fiducia di chi aveva puntato su di lui”.

Alle pesanti accuse non ha ancora replicato La Vardera che ha scelto la linea del silenzio, ma già da giorni circolavano a Palermo voci che la sua corsa per il Municipio fosse solo un pretesto per poter accedere ai circoli più chiusi della politica siciliana.