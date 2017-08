Jovanotti, qualche mese senza live per preparare un nuovo album

La prospettiva di non vederlo troppo attivo sui social o di non poter assistere alle sue spettacolari esibizioni live dal vivo per qualche mese certamente non piace ai fans, ma l’attesa sarà certamente ripagata: quando Jovanotti “ritornerà”, lo farà alla grande, con un nuovo album che saprà bissare il successo incredibile dei suoi predecessori.

«Devo dirvi che vi trascurerò un po’ nelle prossime settimane. Mi immergo nei fondali, conto di tornare in superficie con un disco nuovo, ma ora mi devo concentrare sul serio, quindi vado, statemi molto bene»: con queste parole Lorenzo Jovanotti Cherubini “saluta” provvisoriamente i social e il suo pubblico dando ufficialmente il via alla fase di produzione del nuovo, atteso, album con il producer Rick Rubin.

Finora l’artista aveva raccontato, giorno dopo giorno, i progressi del nuovo progetto discografico che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno e che lo vedrà esibirsi in concerto nei palazzetti da Febbraio 2018, ma a quanto pare ha deciso di non farlo più nelle prossime settimane.

Un progetto questo che, a detta dello stesso artista, richiama sonorità elettroniche e che pare sia un mix tra il mondo di Lorenzo e nuove contaminazioni mai sperimentate prima da Jovanotti.

Per ora ci sono tante idee in testa, in un processo quasi magico, come ha raccontato Jova condividendo un aneddoto personale: “Ero in macchina con la mia ragazza magica e abbiamo beccato una mia canzone, una delle più amate dalle persone. Siamo rimasti in silenzio e l’abbiamo ascoltata fino alla fine. Poi lei mi dice una cosa tipo ‘pazzesco che certe canzoni poi esistono e fanno parte della vita, ma prima non c’erano. Immagino che debba essere una sensazione incredibile quando succede’. E’ vero, è una sensazione incredibile, è una cosa fortissima, una botta di adrenalina micidiale, e spesso arriva dopo momenti in cui si pensa che non possa più succedere”.

“Ecco, ci tengo a dirvi che sto per fare un disco nuovo, dove non c’è niente di già accaduto tranne quel tipo di emozione di cui parlavamo ieri in macchina. Vado, godetevi la vita, vi abbraccio. Viva la musica e grazie dell’affetto. Mi butto”, ha chiosato.