Karina Cascella, il suo cuore è tornato a battere per qualcuno

Opinionista nata alla corte di Maria De Filippi, dove è restata per parecchi anni, ed ora presenza fissa nei salotti di Barbara D’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, Karina Cascella è stata sovente sulle copertine dei giornali di gossip per la sua travagliata relazione con Salvatore Angelucci.

Nel 2012, dopo anni di amore e una figlia, Ginevra, i due misero fine improvvisamente alla loro storia, come Karina stessa raccontò al settimanale DiPiù: “Un giorno lui è venuto da me e mi ha detto: ‘Karina, mi dispiace, non ti amo più’. Le parole peggiori da sentirsi dire per una donna che, invece, è ancora follemente innamorata del proprio uomo. Poco dopo la nascita di Ginevra avevamo avuto già una crisi, ma l’avevamo superata. E, invece, di punto in bianco Salvatore mi ha lasciato e mi ha fatto capire subito che non c’era più nulla da fare. Mi è crollato il mondo addosso”.

Salvatore, a distanza di qualche mese dalla fine del matrimonio, ha ritrovato la felicità assieme a Alessandra Gallocchi, fashion blogger ed ex concorrente del reality di Italia 1, Flight 616, mentre Karina, in una bella intervista a Vero, ha confermato che anche lei oggi è nuovamente innamorata.

“Non sono una suora. Posso garantire che non sono single da quando Salva mi ha lasciato, come invece pensa qualcuno!”, ha dichiarato spiegando che la sua vita privata continua a scorrere anche dopo la rottura dallo storico compagno Salvatore.

Poi ci ha tenuto a puntualizzare che la delicatezza e il riserbo mostrati sono solo per sua figlia: “Le mie uniche fragilità riguardano Ginevra. È mia figlia il mio punto debole. Spero che lei sia felice e abbia la salute. L’unica mia preoccupazione è il senso di responsabilità nei suoi confronti”.

Col tempo sono migliorati anche i rapporti con l’ex: “Siamo regrediti allo stadio precedente. Anche senza Ginevra saremmo rimasti in ottimi rapporti. Del resto io ho buoni rapporti con tutti i miei ex: se hai condiviso un passato importante perché smettere di rispettarsi solo perché una storia è finita?” ha fatto sapere la napoletana.

Alla rivista Eva 3000 ha invece annunciato: “Ho una frequentazione, ma per rispetto di Ginevra preferisco non sbilanciarmi” ha chiosato.