Dieta della mela come disintossicarsi e dimagrire

Se anche con la dieta mediterranea sembra, dagli ultimi studi, ci siano dei pericoli da valutare per la nostra salute, con una semplice mela certamente non rischiamo nulla e, anzi, possiamo purificare il nostro organismo e al tempo stesso riuscire a perdere qualche chilo in pochi giorni, quella che viene definita la dieta della mela ci mostra come un frutto così ricco di proprietà possa essere l’alimento principale di una vera e propria dieta disintossicante.

L’alimento principale di questa particolare dieta è infatti la mela, questo frutto contiene il giusto rapporto di zuccheri, carboidrati, acqua e fibre, ma la mela contiene anche vitamina C e potassio, il giusto riconoscimento lo riscontriamo nell’antico proverbio “una mela al giorno toglie il medico di torno”.

Oggi oltre al medico, possiamo affermare che la mela toglie anche qualche chilo di troppo da torno, si parla infatti di 4 chili in sole due settimane, visto che, tra l’altro, questo frutto permette di avere un senso di sazietà ma con pochissime calorie, siamo intorno ad un massimo di 55/60 calorie.

Dieta della mela: tutte le informazioni su questo frutto

D’altronde la mela è un frutto più destagionalizzato (lo si trova tutto l’anno) e ciò richiede la presenza di impianti che provvedono alla conservazione e ne distribuiscano la disponibilità su di un ampio arco di tempo. La maturazione naturale varia da fine agosto a metà ottobre. La disponibilità alla conservazione naturale dei frutti è drasticamente diversa nelle differenti varietà; dati gli elevati contenuti in acidi organici, di norma la conservazione va da uno a quattro mesi. Nella conservazione industriale sono importanti le condizioni fisiche in cui questa avviene. Dopo il raccolto, i frutti sono conservati a temperature da 1,0 a 3,5 °C con umidità relativa del 59-68%. Per conservazioni prolungate si ricorre a conservazioni in celle con atmosfera controllata (più ricca di CO 2 ).

Ci sono varie tipologie legate alla dieta della mela, la più utilizzata è quella basata su due pasti giornalieri, in pratica pranzo e cena, nei quali ovviamente vanno consumate le mele, in una delle varianti si consiglia anche fino a 4kg di mele al giorno.

Naturalmente le mele possono essere consumate anche in modo diverso, ad esempio gustando un bel succo di mela verde così come quello che era uno delle cene preferite dai nostri nonni ovvero le mele cotte.