L’ambasciata MacGyver: anticipazioni del 15 agosto 2017

Il 15 agosto sarà una serata ancora più bollente grazie a due telefilm che ci terranno compagnia in questa calda serata d”estate.

Ecco le anticipazioni del telefilm L’ambasciata e MacGyver.

L’ambasciata trasmesso Rai 1 prima tv episodio 3 che si intitola I misteri di Bangkok.

A Madrid, Luis si incontra con Veronica, una sua ex, che fa di tutto perché il Ministero degli Esteri non lo sollevi dall’incarico. Nel frattempo in Thailandia, Fatima scopre che il marito vuole escluderla dai conti esteri a favore di Sara.

MacGyver invece andrà in onda su Rai 2 con gli episodi 15 e 16. Il primo episodio, intitolato Lo Zodiaco vedremo Matty che vorrebbe trovare l’assassino di Vanessa, la sua figlioccia. Tutti gli indizi portano a un serial killer degli anni 70, soprannominato lo Zodiaco.

MacGyver e Jack cercano di capire se il colpevole è quest’ultimo o solo un emulatore.

Nel secondo episodio intitolato Bounty killer vedremo Mac e Jack che, seguendo le tracce di Aaron Deckard, arrivano nel Sud degli Stati Uniti.

Li si imbattono nei Colton, una famiglia di cacciatori di taglie che ha catturato il fuggitivo.