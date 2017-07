Laura Barriales si è sposata in gran segreto

Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata, ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro! ❤️👰🏻🙏

A post shared by Laura Barriales (@laurabarriales) on Jul 14, 2017 at 3:03am PDT