Leonardo Di Caprio si gode le vacanze con Kate Winslet

Sono passati due decenni da quando, assieme, davano vita ad uno dei capolavori più amati e conosciuti del cinema mondiale, eppure non hanno perso qual particolare feeling che era impossibile non notare, in scena e nella vita privata: Leonardo Di Caprio e Kate Winslet sono ancora ottimi amici, ed anzi per qualcuno si andrebbe anche ben oltre l’amicizia.

Entrambi, dopo diverse storie, si dichiarano felici della loro situazione attuale, eppure a guardarli mentre passeggiano affiatati a Saint-Tropez, non si può che rimanerne colpiti. Inutile negarlo, per molti i due attori resteranno per sempre Jack e Rose di Titanic, il film che nel 1997 li lanciò, insieme.

Nelle immagini, opera di un paparazzo che ha rubato gli scatti a Saint-Tropez, cittadina balneare amata dai vip nel sud della Francia, lui cinge le spalle a lei, lei ricambia, poi i due – in costume da bagno – passeggiano un po’ a bordo piscina, sempre fianco a fianco, e si siedono all’ombra protetti da cespugli di oleandri, più complici che mai.

A dire il vero una reunion tra Leonardo e Kate c’era già stata lo scorso luglio durante il galà di beneficenza organizzato dalla Leonardo DiCaprio Foundation, la fondazione creata dall’attore per la salvaguardia del pianeta dai cambiamenti climatici, ma è la prima volta, dal film che li ha consacrati come divi, che li si vede così felici assieme.

“Sono innamorati, ma non lo sanno”, scrivono in tanti su Twitter, che non accettano l’idea che i due siano semplicemente due grandi amici.

“Tra me e Leo non c’è mai stata una storia d’amore, lo so che tutti sono convinti del contrario”, disse lei tempo fa, “C’è solo una grandissima amicizia, avallata dal fatto che lui mi ha sempre visto come un ragazzo e non come una ragazza. Non lo sono mai stata in quel senso, per lui”.

Se Di Caprio non è ancora riuscito a trovare il vero amore, passando da una modella all’altra, la Winslet è sposata dal 2012.

Secondo recentissimi rumors l’attore premio Oscar attualmente sarebbe di nuovo fidanzato con un’altra modella, Lorena Rae, anche se nulla è stato ufficializzato. Professionalmente invece, presto sarà Leonardo Da Vinci nel film biografico sull’artista e scienziato italiano raccontato nel libro di Walter Isaacson.