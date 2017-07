L’Isola dei famosi 2018: Gemma e Giorgio tra i concorrenti?

A breve cominceranno i preparativi per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, a quanto pare, verrà sempre presentato da Alessia Marcuzzi. Ma le notizie che più incuriosiscono i telespettatori sono i probabili concorrenti che potrebbero partecipare al programma.

I due nomi che più faranno notizia sono sue dei concorrenti che hanno partecipato al programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne: stiamo parlando di Gemma Galgani e il suo ex Giorgio Manetti. L’Isola dei famosi dovrebbe tornare intorno a febbraio/marzo. L’annuncio sulla conduzione del programma è stato confermato dal direttore di Canale 5: a settembre la Marcuzzi e gli autori del programma per mettere a punto le novità che poi faranno parte del programma.

Ancora ovviamente non si sa con certezza chi parteciperà al programma: alcune indiscrezioni parlano di due personaggi molto amati dal pubblico di Uomini e Donne: come detto prima Gemma Galgani e Giorgio Manetti potrebbero far parte della nuova edizione di L’Isola dei Famosi.

Non ci resta che attendere nuove notizie per sapere qualcosa in più sia sulle novità del programma e sia per conoscere qualche curiosità sui nomi dei possibili concorrenti.