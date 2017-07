Los Angeles, donna distrugge opera da 200 mila dollari per un selfie

Strano a dirsi, eppure quella dell’autoscatto sta diventando una vera e propria piaga sociale: negli ultimi anni sono tantissime le notizie, anche tragiche, inerenti alla mania dei selfie che si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo.

Gente travolta da treni, caduta da altezze considerevoli, rimasta uccisa alla guida: tutto per potersi scattare una foto in situazioni inusuali, per ottenere qualche manciata di like sui social, per ottenere una notorietà quanto mai effimera eppure bramata come mai prima.

E la voglia di scattarsi un selfie spettacolare ad una turista stavolta per fortuna non è costata la vita, ma certamente il danno non è irrilevante, come hanno raccontato siti e giornali di mezzo mondo.

Tutto è accaduto alla 14th Factory di Los Angeles, alla mostra dell’artista Simon Byrch: in una stanza, decorata con circa 60 sculture coronate, arriva una donna maldestra che, nel tentativo di farsi l’ennesimo selfie, si appoggia ad una delle installazioni, innescando un crollo domino che butta a terra tutte le opere della prima colonna. Un danno enorme, da circa 200 mila dollari.

La disavventura è stata ripresa da una telecamera installata all’interno del 14th Factory: le riprese, che sono state successivamente caricate su YouTube, mostrano perfettamente il momento in cui la donna perde l’equilibrio e cade dopo essersi inchinata per azzeccare l’inquadratura migliore per il selfie. Toccata la prima colonna, sono cadute tutte, una dopo l’altra. Il crollo ha provato danni importanti alle sculture, realizzate con diversi materiali, tra cui metalli preziosi, marmo, legno, nylon.

Inchiodata dalle telecamere alla propria responsabilità, cosa accadrà alla turista? Dovrà pagare una salata multa per quello che è riuscita a distruggere solamente per scattarsi una foto?

Del resto, se scattare foto e selfie nella maggior parte delle gallerie d’arte e nei musei è proibito un motivo ci sarà.