By Angela Sorrentino

Made in Sud non fa parte più del palinsesto Rai

Anche se nell’ultima edizione non ha ottenuto, a livello di share, i risultati sperati, Made in Sud è comunque uno dei programmi più amati dal pubblico e, da un ambito prettamente locale, negli anni è riuscito a farsi amare lungo tutto lo stivale, nonostante il dialetto napoletano spesso poco comprensibile per chi non lo mastica dalla nascita.

Eppure sembra che per il “contenitore” della comicità partenopea non ci sia più spazio nel palinsesto autunnale di Rai Due: Made in Sud è fuori dai palinsesti televisivi della prossima stagione Rai.

A dare la notizia è stato il settimanale Chi.

“Made in Sud, condotto da Gigi D’Alessio – si legge sulla rivista Chi – dopo una stagione disastrosa non è stato inserito nei palinsesti di Rai2, quindi chiusura anticipata?”. Secondo quanto letto, dunque, la Rai, dopo la valutazione degli ascolti sotto le aspettative dello show comico, avrebbero detto fine.

Non è bastato neanche cambiare i presentatori della penultima edizione, Gigi e Ross che sono stati sostituiti nella conduzione da Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo, insieme a Elisabetta Gregoraci e Fatima Trotta, non sono riusciti a riportare in alto gli share della trasmissione.

Inizialmente l’intenzione pareva fosse quella di spostare la programmazione della trasmissione dalla prima alla seconda serata, ma per il noto settimanale, addirittura pare sia stata presa una decisione più drastica ossia la cancellazione.

In ogni caso, Made in Sud è stato per anni una colonna portante della comicità su Rai2: amatissimo dal pubblico, ha lanciato molti comici e ha regalato popolarità anche ai conduttori storici.

Non vedremo più quindi la Trotta, che negli anni è stata sempre più apprezzata dal pubblico, o le sarà affidato un programma tutto nuovo?

Elisabetta Gregoraci, invece, è già tornata in tv: la moglie di Flavio Briatore sta infatti già conducendo il programma Mediaset Battiti live.