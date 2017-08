Madonna ritorna in Puglia per il 59esimo compleanno

Complice anche il crollo del turismo verso le mete più esotiche, per la difficile situazione geo politica, il nostro paese sta vivendo un periodo d’oro per quanto riguarda le presenze.

Tra le mete più ambite vi sono i “soliti” paradisi, costiera amalfitana, Capri, Venezia, ma in questa estate caldissima anche la Puglia registra numeri record, con turisti spesso costretti ad assieparsi in decine in appartamenti minuscoli per riuscire a trascorrere le ferie in uno dei posti più ambiti dello stivale.

Ed in Puglia, in questi giorni, è arrivata anche Madonna: la popstar è arrivata con un jet privato, atterrato nella notte all’aeroporto di Brindisi, assieme ai figli, con cui festeggerà il 59esimo compleanno il 16 agosto.

Tutto pronto per l’accoglienza a Borgo Egnazia, la dimora stellare nelle campagne di Savelletri a Fasano (Brindisi) dove aveva già soggiornato lo scorso anno.

Il residence, oltre a servizi di spa, ristorante, attività e strutture sportive ed escursioni, offre ville in prossimità del mare come la Villa Padronale, dotata di sette camere da letto, zona relax, taverna, piscina di 27 metri e un giardino con alberi secolari adiacente al locale campo da golf.

Come detto, non la sua prima volta e risale al 25 luglio 2016 la prima discesa in terra di Puglia di lady Ciccone. In quella data Madonna pubblicò la foto di un tramonto tra mura del relais extralusso con commento a margine: “Stairway to heaven… The evidence of its brilliance”, svelando la sua permanenza a Savelletri.

In quell’occasione le foto postate su Instagram da Madonna stessa, che la ritraevano tra le ville di Borgo Egnazia, tra i trulli di Alberobello e mentre ballava la pizzica, fecero il giro del mondo, rappresentando uno spot mondiale per la Puglia.

Siamo certi che neppure stavolta mancheranno scatti che immortaleranno la pop star immersa tra le bellezze pugliesi ma soprattutto circondata dall’affetto di tutti i suoi cari, in primis i suoi figli, comprese Stella e Esther, le gemelline del Malawi che ha adottato.