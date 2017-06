Marco Mengoni, virale il suo selfie newyorchese con Roberto Bolle

Uno scatto che in una manciata di ore è riuscito a diventare virale e a fare il giro del web, facendo impazzire le fans di entrambi i bravissimi artisti.

Roberto Bolle e Marco Mengoni si sono scattati una foto, un selfie, che poi il ballerino ha pubblicato sul suo account ufficiale, commentato solo con un hashtag – #wheninnewyork: lo scatto ha destato tanta curiosità e soprattutto tante domande. La frase del danzatore piemontese lascia il dubbio su quando sia stato realizzato l’autoscatto, che è subito diventato.

Roberto e Marco appaiono sorridenti, seduti su una panchina. Occhiali da sole per entrambi e cappellino per Mengoni.

Lo scatto è piaciuto moltissimo ai fan dei due artisti, tanto da raccogliere 28mila “like” in meno di 24 ore.

Che i due siano insieme nella Grande Mela per qualche progetto lavorativo o si tratta di un incontro casuale? Sono tanti anche quelli che, invece, hanno subito pensato alla nascita di un nuovo amore.

Del resto Roberto Bolle è dichiaratamente gay e nei mesi scorsi è stato più volte paparazzato in compagnia del chirurgo plastico Antonio Spagnolo. Mengoni invece non ha mai fatto caming out, ma si è sempre schierato per i diritti degli omosessuali, senza nascondere che ama estremizzare tutti i suoi comportanti e dicendosi aperto a qualsiasi esperienza.

I ben informati però non scommettono affatto su un nuovo amore: pare che i due non siano neppure particolarmente amici, ma semplicemente si siano incontrati e abbiano deciso di immortalare un momento assieme.

L’unica cosa certa è che Marco si sta godendo un lungo momento di pausa dalla sua musica per ritornare carico a cantare sul palco l’anno prossimo. Per quanto riguarda Bolle, sta trascorrendo una breve vacanza prima di riprendere i suoi impegni nei teatri più famosi e desiderati al mondo come il Metropolitan.

Marco inoltre ha anche da poco lanciato la canzone “Onde (Sondr Remix)”: nel video il cantante mostra tutte le sue doti da ballerino.