By Redazione

Maria Bouzas: Non sono come Francisca Montenegro

Nella soap “Il segreto” è ormai diventata la “cattiva” per eccellenza, ma chi è Francisca Montenegro? Sappiamo bene che ad interpretarla è Maria Bouzas.

Tutti si chiedono: ma nella vita privata com’è in realtà Maria Bouzas? O Francisca Montenegro? In realtà è una donna innamorata ed una madre molto premurosa, anche se l’attrice non ama parlare della sua vita privata e anzi, mantiene il massimo riserbo quando si tratta del marito.

“L’uomo ideale di Francisca è Raimundo…il mio è il mio!” risponde tra il “piccato” e il “divertito” durante un’intervista al magazine “Il segreto”, tenendo comunque una certa distanza tra quella che è Francisca nel “Segreto” e la vera Maria.

Poi tornando sulla “cattiveria” del personaggio interpretato dalla simpaticissima Maria, rivela: “I miei figli non riescono a credere che la loro mamma sia solo così cattiva. Ho dovuto portarli sul set per mostrare loro che era tutto falso. Per i miei figli sono più cattiva della matrigna di Biancaneve”.

Poi proprio l’attrice ha voluto ancor più sottolineare le differenze con Francisca “Il mio personaggio ha provato molti rimorsi nei confronti dei suoi figli, soprattutto per Tristan. Lei non ha mai saputo dimostrargli il bene sincero che provava per lui, il suo figlio preferito. La sua unica paura, infatti, è sempre stata quella di rimanere sola e lo dimostra poi nel peggiore dei modi“.

Insomma una mamma felice ed una donna che ama la vita ed effettivamente dedita al lavoro, se si pensa che la maggior parte delle ore della sua giornata sono sul set per le riprese della soap.