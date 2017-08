Mariah Carey accusata duramente di abusare di Photoshop

Nelle scorse ore Mariah Carey e Jennifer Lopez sono tornate a fronteggiarsi, stavolta sulla doppia copertina di “Paper Magazine” per l’edizione speciale dedicata a Las Vegas.

Mariah Carey appare con indosso solo una particolare collana, guanti neri e calze a rete, sorridendo misteriosamente al fotografo coprendo il suo topless con i lunghi capelli ondulati mentre J-Lo, invece, indossa un abito scintillante in pieno stile Las Vegas, con tanto di corona e sguardo.

Stavolta la notizia però non è la rivalità tra le due cantanti, ma le critiche che sui social sono piovute sulla Carey: se nello scatto è bellissima ed in piena forma, negli ultimi live si è mostrata molto differente.

La 47enne popstar aveva mostrato – lo scorso luglio, sul palco del Caesar’s Palace di Las Vegas – le sue giunoniche e lievitate curve, fasciate in un striminzito e scollato body tempestato di Swarovski, curve che nulla hanno a che vedere col fisico mostrato in copertina.

Lo scorso giugno, Mariah Carey era inoltre stata paparazzata mentre faceva shopping a Barcellona. Nella città catalana, Mariah indossava dei leggings attillatissimi che mostravano le ampie forme e il perizoma. Una camicetta leopardata non nascondeva invece un reggiseno nero e l’ombelico.

Della pancetta e dei fianchi arrotondati, che tanto avevano attirato l’attenzione solo poche settimane fa, ora non c’è più traccia. Merito di un buon fotografo, della giusta luce e prospettiva?

Secondo i fan, molti dei quali delusi, la cantante avrebbe esagerato con il Photoshop, cedendo al fotoritocco digitale, tanto in voga e abusato dalle star.

Mariah stavolta non viene criticata, se non da pochi, per le taglie in più, ma per la mancanza di onestà.

Tra i tanti insulti, è spuntato anche qualche consiglio: “Accetta le tue forme o iscriviti in palestra”. “Smettila di editare le tue foto – si legge in un commento – è ridicolo”. E ancora: “Questo non è il tuo corpo”.