Matteo Salvini è stato ribeccato con la giovanissima modella marocchina

In questo periodo Matteo Salvini sta vivendo un momento travagliato anche in campo professionale, schierando “in solitaria” la sua squadra per cercare di vincere le prossime elezioni, assistendo praticamente inerme ai giochi di potere che i suoi diretti avversari, da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, stanno mettendo in campo.

Ma per Salvini è un momento “delicato” anche in amore: è infatti ufficialmente finita la sua storia con Elisa Isoardi, anche se al momento non è ancora troppo chiaro per volere o responsabilità di chi.

Nei giorni scorsi il bacio della Isoardi con un noto avvocato a Ibiza è riuscito a conquistare tutte le copertini, ma poi il direttore Vittorio Feltri ha raccontato una storia ben differenti: è lo stesso Salvini ad aver abbandonato la sua fidanzata, un mese e mezzo fa, dopo essersi invaghito di una giovanissima modella.

Poco più che voci e pettegolezzi fino ad oggi, ma in queste ore arrivano nuove conferme: secondo quanto riporta l’edizione cartacea de Il Tempo, il leader della Lega sarebbe stato visto – ancora – a una festa a Milano Marittima in compagnia di Ahlam El Brinis, la modella marocchina con cui Salvini era già stato fotografato un mese fa.

“Pace Lega-Islam: addio Isoardi, un’odalisca per Salvini” titola il quotidiano romano che parla di flirt tra il politico e la modella musulmana.

Ahlam, da sempre nel mirino di critiche e minacce da parte di esponenti della comunità musulmana per la sua attività di modella e le foto che pubblica su Facebook, è diventata famosa nel 2015 quando ha partecipato a Miss Italia dove si è presentata con la fascia di Miss Eleganza.

Lei ha sempre resistito alle critiche e minacce ed anche per questo è diventata un simbolo delle donne musulmane che vogliono essere libere.

Per quanto riguarda la “povera” Elisa, nelle ultime ore ha fatto il giro dei social un suo post poi rimosso che recitava: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo”.