Matteo Salvini, ritrova Elisa a Cortina

Chissà se questa volta è stato l’amore vero a trionfare o, nelle scorse settimane, i giornali hanno esasperato la questione, fino a trasformare una litigata in qualcosa di più imbarazzante: quel che è certo è che, al di là di ogni più rosea aspettativa, Matteo Salvini è stato paparazzato a Cortina, mano nella mano assieme alla “sua” Elisa Isoardi.

La conduttrice Tv e il leader della Lega si sono fatti fotografare insieme a Cortina d’Ampezzo dove Salvini si trovava per presentare il suo ultimo libro «Secondo Matteo». Camicia bianca e jeans e sorrisi smaglianti a dimostrare che l’amore tra di loro non è affatto in crisi.

A lanciare lo scoop stavolta è addirittura Il Messaggero: “Tutti gli occhi sono per loro. Lui è al tavolo dei relatori quando a sorpresa spunta Elisa. Lo guarda adorante. Si salutano con gli occhi. La bella conduttrice si siede in seconda fila per ascoltare il suo Matteo. Sorride. «Questo lavoro mi porta via tanto tempo – dice al pubblico – mi porta via dai miei figli, spero un giorno capiranno». Poi il colpo di scena. Si gira e indica Elisa: «Gli impegni mi portano via anche da lei ma non voglio parlare di gossip». Un secondo di silenzio, lei abbassa gli occhi imbarazzata. La sala sghignazza. Viva l’amore”.

Si tratta della prima uscita pubblica di Salvini e Isoardi dopo il gelo seguito alla pubblicazione sul settimanale di gossip ‘Chi’ di foto di lei in compagnia di un altro uomo ad Ibiza, un noto avvocato che lei aveva baciato anche se, ad onor del vero, senza neppure troppa foga.

Alcuni giorni dopo il bacio finito in copertina e ripreso da tutti i giornali scandalistici, Salvini aveva risposto alle ripetute domande sulla sua relazione chiedendo rispetto per i suoi affari personali e di essere giudicato solo sulla sua azione pubblica, non sulla vita privata.

”Sono felicemente e serenamente insieme a Elisa. – aveva poi detto Salvini in una recente intervista – Viviamo problemi come ogni coppia, li risolviamo parlando tra di noi, non sui giornali. Si rassegnino spioni, guardoni e chiacchieroni”.