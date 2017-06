Max Biaggi, brutto incidente ma “l’ha sfangata anche stavolta”

Un riposo prolungato, ferite anche abbastanza serie, ma per fortuna la “maledizione” che negli ultimi mesi interessa il mondo del motociclismo non è tornata a colpire: una grandissima paura per Max Biaggi ma l’ex campione del mondo non rischia la vita.

Nella giornata di ieri, con notizie frammentate e allarmistiche, mezza Italia è stata col fiato sospeso, ma alla fine la prognosi è stata sciolta, ed oggi vi possiamo dare notizie tutto sommato positive.

Il sei volte campione del mondo, nelle categorie SuperBike e 250, ieri all’ora del pranzo mentre si allenava sul circuito Sagittario di Latina ha avuto un incidente. La corsa in eliambulanza, l’arrivo in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale romano del San Camillo, gli accertamenti di rito, tra cui la Tac, hanno però stabilito che il campione se l’era cavata riportando «un trauma toracico importante».

A chi gli chiedeva se Biaggi avesse riportato pure un pneumotorace il medico ha risposto: “C’è una piccola faldina che stiamo monitorando” aggiungendo che “se non ci saranno complicazioni” la prognosi è di “circa 30 giorni”.

“Il paziente è sempre stato vigile, non ha mai perso coscienza, ed è stato in grado di parlare sia con i medici che con i famigliari. Alle 17.30 è stato sottoposto a risonanza magnetica della colonna dorso lombare per escludere lesioni midollari e ha dato esito negativo. Al momento è sotto terapia antidolorifica a causa dei dolori al torace provocati dalle fratture”, ha poi confermato un nuovo bollettino medico.

Biaggi è caduto pesantemente, vittima di un highside, durante le prove degli Internazionali d’Italia di Supermoto in programma domenica, ma si è rialzato sulle sue gambe. Il 45enne romano è un amante delle gare di supermotard, a cui partecipa regolarmente da anni. Conosce bene la pista, dove si allena spesso.

Accanto a lui, in ospedale, la fidanzata, la cantante Bianca Atzei, i genitori, alcuni parenti e un amico. Ed è arrivata anche l’ex compagna Eleonora Pedron, ex Miss Italia nel 2002, con la quale Biaggi ha due figli.

La Atzei in un tweet ha scritto: “Sono qui con il mio amore e non lo lascio un secondo. Una gran paura al mio cuore”.

Ma è stato proprio Max Biaggi, parlando con il padre al pronto soccorso, a sintetizzare la brutta avventura: “Anche stavolta l’abbiamo sfangata”.