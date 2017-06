Max Biaggi, la Atzei tranquillizza sulle sue condizioni

La scorsa settimana ha spaventato familiari, amici, ed anche i tantissimi fans, con un incidente che avrebbe potuto costargli la vita: Max Biaggi, mentre si stava allenando sulla pista Il Sagittario, è stato disarcionato dalla propria moto che lo ha sbalzato, facendolo volare in aria prima di ricadere pesantemente a terra sbattendo il petto e il volto.

Subito trasportato all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso, per fortuna non ha mai perso conoscenza raccontando ai medici che lo hanno preso in cura la dinamica dell’incidente, ma accusando forti dolori intercostali.

Dall’incidente sono passati sei giorni e la prognosi resta riservata, ma le sue condizioni migliorano gradualmente, come ci ha tenuto a far sapere a tutti i fans la sua compagna, Bianca Atzei, che per stargli vicino ha annullato tutti i suoi concerti previsti in questi giorni.

“Scusate se in questi giorni non vi ho dato notizie, so e capisco quanto ci tenete ad essere informati. Io, in questo momento, sto cercando di tenere le mie energie per lui dandogli positività” scrive la Atzei in un lungo messaggio su Instagram.

Poi prosegue: “Dopo 6 giorni è stabile. Il mio Max è resistente e forte. Ho fiducia. Ho speranza. Io credo in lui e credo che la sua sfida più grande ora sia psicologica e voi lo state aiutando tanto con il vostro affetto”.

Poi l’Atzei conclude: “Grazie a chi gli sta vicino e gli scrive ogni giorno. Max è la parte migliore di me”.

I danni fisici ci sono: i medici del pilota parlano di 9 costole rotte e un trauma toracico molto vasto, ma il pilota è forse e con l’aiuto della sua compagna e dei suoi cari certamente supererà questo terribile momento.

Max e Bianca sono legati dal 2015, quando il motociclista e la compagna Eleonora Pedron da cui ha avuto due figli si sono lasciati.